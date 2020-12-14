Биробиджан, , 06:24 — REGNUM В Еврейской автономной области вспышка ОРВИ и пневмонии фиксируется среди детей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

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Как рассказал на еженедельном совещании главных врачей заместитель председателя правительства ЕАО Валерий Жуков, за прошлую неделю среди детей зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ и как следствие — больше детей стали болеть пневмонией. Отмечается, что маленькие пациенты переносят заболевание в лёгкой и средней степенях тяжести.

По данным портала стопкоронавирус. рф, в Еврейской АО выявили 3323 случая заражения коронавирусом, выздоровели — 2222 человека, умерли от COVID-19 54 пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, самого первого пациента, заразившегося SARS-CoV-2 и с которого началось распространение инфекции, удалось выявить в Российской Федерации. Об этом в воскресенье, 13 декабря, в интервью для фильма Наили Аскер-заде «Опасный Вирус. Первый год» на телеканале «Россия 1» сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.