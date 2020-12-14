Петропавловск-Камчатский, , 06:06 — REGNUM На Камчатке за прошедшие выходные дни выявленных случаев заражения коронавирусом стало больше на 245. За последние сутки в крае зарегистрировали ещё 80 носителей SARS-CoV-2, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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За весь период пандемии в крае заражение коронавирусом лабораторно подтвердилось у 8768 жителей. За сутки 80 человек были выписаны с полным выздоровлением. За всё время излечились 7661 человек. Ещё 42 носителя коронавируса направлены на лечение в стационары. Всего в госпиталях от COVID-19 лечатся 599 человек. Пневмонией болеют 364 пациента, у которых лабораторно подтвердилось заражение SARS-CoV-2.

Из 720 специально созданных в госпиталях коек для лечения пациентов от COVID-19 свободными остаются 121.

На Камчатке за всё время провели более 233 тыс. исследований на новую коронавирусную инфекцию.

По данным портала стопкоронавирус. рф, на Камчатке за весь период пандемии от COVID-19 скончались 82 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, общую особенность иммунитета, ухудшающую состояние пациентов при COVID-19, обнаружили учёные из Йельского университета в США. Об этом 14 декабря пишет британская газета The Guardian.