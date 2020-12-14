Магадан, Магаданская область, , 05:52 — REGNUM По прогнозам синоптиков 14 декабря в Магадане, в Ольском районе, на побережье Омсукчанского, Северо-Эвенского городских округов ожидается сильный ветер, снег, метель, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Спасатели предупреждают, что есть вероятность возникновения чрезвычайной ситуации до межмуниципального уровня, связанной с повреждением линий электропередач и линий связи, нарушениями в работе всех видов транспорта, дорожно-коммунальных служб, образованием снежных заносов, а также обрушением снежных козырьков и сосулек, травматизмом и гибелью людей.

По информации ФГБУ «Колымское УГМС», на Колыме ожидается ветер северо-восточный 15−20 м/с, снег, метель. Температура воздуха от — 27 до — 32 градусов.

Как сообщало ИА REGNUM, сильная метель вынудила закрыть автотрассы, связывающие Норильск с другими городами Красноярского края.