Благовещенск, , 05:30 — REGNUM В Амурской области за последнюю неделю выявили 880 случаев заражения коронавирусом (неделей ранее — 1059). За прошедшие сутки инфицирование лабораторно подтвердилось у 150 жителей, за весь период пандемии — у 13 311, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора.

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Из всех вновь выявленных носителей коронавируса 103 человека болеют ОРВИ, 34 — пневмонией. Бессимптомно болезнь переносят 13 человек. Суточный прирост составил 1,1%.

За весь период пандемии в Приамурье провели более 634 тыс. исследований на новую коронавирусную инфекцию.

По данным федерального портала стопкоронавирус. рф, за всё время в Приамурье от COVID-19 скончались 98 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, самого первого пациента, заразившегося SARS-CoV-2 и с которого началось распространение инфекции, удалось выявить в Российской Федерации. Об этом в воскресенье, 13 декабря, в интервью для фильма Наили Аскер-заде «Опасный Вирус. Первый год» на телеканале «Россия 1» сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.