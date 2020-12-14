Анадырь, , 05:32 — REGNUM На Чукотку 11 декабря доставили 100 доз вакцины от COVID-19, с 13 декабря началась массовая вакцинация.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и массовая вакцинация — все новости»

Читайте также: На Колыме от COVID-19 вакцинировали медиков

15 декабря самолётом из Москвы доставят ещё 200 доз вакцины. На прививку приглашают всех желающих, в первую очередь медиков и учителей, пишет ИА «Чукотка».

После Анадыря вакцина поступит и в другие населённые пункты Чукотки.

Всего в округ поступит 13 тысяч доз вакцины от коронавируса — этого количества должно хватить, чтобы привить 30% населения Чукотки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магаданской области продолжается вакцинация от COVID-19 медработников поликлиник и больниц, участковых врачей, сотрудников скорой помощи и социальных работников.