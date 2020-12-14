Пекин, , 05:11 — REGNUM Более 2,4 млн доз вакцин было поставлено жителям Пекина по данным на 11 декабря, что на 38% больше, чем всего за прошедший год, сообщили на пресс-конференции пекинского Центра по контролю и профилактики инфекционных заболеваний, передает агентство Синьхуа.

Число прививок от гриппа, полученных учащимися начальных и средних школ, выросло на 27%, в то время как число прививок от гриппа пожилыми людьми выросло на 17%, заявил на конференции заместитель директора пекинского Центра по контролю и профилактике заболеваний Пан Синхо. Все больше жителей готовы получить вакцину в этом году, добавил Пан.

С 2007 года город предлагает бесплатные вакцины против гриппа учащимся начальных и средних школ, а также местным жителям возрастом старше 60 лет. В общей сложности по всему городу было развернуто 480 точек вакцинации, где люди могут получить вакцину от гриппа за свой счет.

В этом году в китайской столице резко снизилось количество случаев заболевания гриппом благодаря мерам предосторожности, предпринятым в борьбе с COVID-19, таким как ношение масок среди прочих.