Кемерово, , 05:10 — REGNUM Вакцинация против коронавирусной инфекции поможет, в первую очередь, снизить темп её распространения. Такое мнение высказала заведующая поликлиникой №1 Юрги, врач-эпидемиолог Юлия Ахмадеева.

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«Благодаря вакцинации мы сможем, во-первых, снизить темп её распространения, и, надеюсь, победить совсем. И вакцинация населения, и также введение в дальнейшем вакцинации против коронавирусной инфекции в национальный календарь профилактических прививок, я считаю, это очень важно. И вакцинироваться нужно. Без этого мы не справимся с «ковидом», — считает Ахмадеева. — За всеми медицинскими работниками, кто поставил вакцину, мы будем, конечно, наблюдать. То есть обязательно контролировать уровень антител — как будет формироваться иммунитет, ну и за общим состоянием естественно будет ежедневное наблюдение».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Кузбассе за выходные дни выявлено 334 новых случая заражения коронавирусом.

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