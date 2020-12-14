Вашингтон, , 05:01 — REGNUM Вакцину от COVID-19 получат в приоритетном порядке должностные лица высокого ранга всех трёх ветвей власти в США. Об этом 14 декабря сообщил руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме Джон Эллиот.

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Это означает, что, в частности, сотрудники Белого дома получат вакцину в ближайшее время, наряду с самыми уязвимыми группами населения. Как пояснил Эллиот, граждане США должны быть уверены в том, что они получат ту же вакцину, что и сотрудники высокого ранга и эта вакцина будет безопасна и эффективна. В Белом доме не стали уточнять, будет ли проходить вакцинацию действующий президент США Дональд Трамп, недавно переболевший после заражения коронавирусной инфекцией.

Напомним, управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США одобрило обращение компаний BioNTech и Pfizer об ускоренной регистрации вакцины от коронавирусной инфекции. Уже 13 декабря компания Pfizer в американском штате Мичиган начала отгрузку первой партии вакцины от COVID-19 в рамках программы «Операция невероятная скорость». К 16 декабря вакцина поступит в 636 пунктов в США.

Ранее ИА REGNUM сообщало об одобрении американским регулятором вакцины от COVID-19 производства компаний BioNTech и Pfizer.

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