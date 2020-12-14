Пекин, , 04:59 — REGNUM Несколько ключевых национальных и региональных проектов создания национальных парков вокруг Великой Китайской стены было сформулировано Министерством культуры и туризма Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Например, 45 проектов общим объемом инвестиций в районе 28,74 млрд юаней (около $4,39 млрд) было предложено для участков Великой Китайской стены в провинции Хэбэй на севере Китая в рамках заседания, прошедшего в городе Циньхуандао провинции Хэбэй.

Министерство предложило своё руководство и координацию для 15 регионов страны, расположенным вдоль этого объекта мирового культурного наследия, чтобы помочь разработать соответствующие планы его защиты в рамках создания национальных парков культуры.

Министр культуры и туризма КНР Ху Хэпин также призвал активизировать усилия по содействию сохранению Великой Китайской стены, а также связанным с ней исследованиям и туризму.