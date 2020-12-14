Кемерово, , 04:58 — REGNUM В Кемеровской области за выходные дни было выявлено 334 новых случая заражения коронавирусом. Такие данные приводит оперативный штаб региона.

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Так, по данным на 12 декабря за сутки было выявлено 168 случаев заражения коронавирусной инфекцией, по данным на утро 13 декабря — 166 случаев.

За дня дня скончались семь пациентов с коронавирусом. Выздоровели за это время 355 человек.

Всего в регионе выявлено 23 200 случаев заражения коронавирусом, 19 724 человека выздоровели, 425 скончались.