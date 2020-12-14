Пекин, , 04:51 — REGNUM Два новых локальных случая COVID-19 выявлено на материковой части Китая за прошедшие сутки, сообщает 14 декабря агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, также в стране за прошедшие сутки было выявлено 14 новых импортированных случаев из-за пределов материковой части страны. Ни одного нового случая гибели людей от опасной инфекции зафиксировано не было. Из больниц страны было выписано девять пациентов.

Все локальные пациенты пришлись на провинцию Хэйлунцзян, расположенную на северо-востоке страны на границе с Россией. Общее число заболевших в стране достигло 86 741 человека, из которых 4634 человека скончались, еще 81 794 человека выздоровели.