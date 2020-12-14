Новосибирск, , 04:48 — REGNUM В Новосибирске в отношении бывшего заведующего хирургическим отделением городской больницы №4 возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в мошенничестве, служебном подлоге и получении взятки. Об этом ИА REGNUM сообщили в Калининском районном суде города.

«Органами предварительного расследования Гусейнов Э.Н.о. обвиняется в том, что используя своё служебное положение заведующего хирургическим отделением в период с января 2017 года по октябрь 2019 года сформировал истории болезни стационарных больных, в которые внёс заведомо ложные сведения о прохождении лечения в условиях стационара, после чего сфальсифицированные медицинские карты передал в отдел статистики медицинского учреждения для придания видимости высокой эффективности своей работы, а также с целью получения стимулирующих выплат за выполнение государственного задания по количеству и качеству оказания медицинской помощи», — уточнили в суде.

Отмечается, что за это он незаконно получил 38,4 тыс. рублей в виде стимулирующих выплат.

Кроме того, бывший заведующий хирургическим отделением обвиняется в том, что с декабря 2018 года за деньги без осмотра незаконно выписывал листки временной нетрудоспособности.

Уголовное дело поступило в суд, дата судебного заседания пока не назначена.