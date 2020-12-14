Пекин, , 04:47 — REGNUM На материковой части Китая за прошедшие сутки было выявлено 14 новых «импортных» случаев COVID-19, сообщает 14 декабря агентство Синьхуа.

Общее число импортированных в страну из-за пределов материковой части Китая случаев достигло 4035 с начала эпидемии. Семь новых «импортных» случаев пришлись на Шанхай, три — на Сычуань и по одному на Пекин, Внутреннюю Монголию, Чжэцзян и Гуандун, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР.

Из общего числа импортированных случаев, 3771 пациент был выписан из больниц по выздоровлении, еще 264 остаются на лечении. Случаев гибели пациентов среди данной группы заболевших в Китае не зафиксировано.