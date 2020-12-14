Пекин, , 04:44 — REGNUM Из больниц Китая выписано еще девять человек, переболевших COVID-19, сообщает 14 декабря агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, в общей сложности 313 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19 находятся на лечении в больницах страны. Из них семь человек находятся в тяжелом состоянии.

Всего на материковой части Китая был подтвержден 86 741 случай опасной инфекции, из которых 81 794 пациента были выписаны из больниц с начала эпидемии. От инфекции скончалось 4634 человека.