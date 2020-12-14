Пекин, , 04:39 — REGNUM Более 152 тыс. китайских чиновников было наказано на нарушение правил бережливости за первые 10 месяцев 2020 года, сообщает 12 декабря агентство Синьхуа.

Указанные чиновники были вовлечены в более чем 105 тыс. дел соответствующего характера, сообщили в Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины и Национальной надзорной комиссии КНР.

В число понесших наказание чиновников вошло 530 человек окружного уровня или аналогичного, а также 8416 чиновников уездного уровня или эквивалентного.

Власти расследовали 42 тыс. дел гедонизма, экстравагантного поведения, а также дарения и получения подарков, нецелевого использования общественных средств на банкеты и незаслуженные или несанкционированные премии. Всего за эти дела были наказаны 59 тыс. человек.

Более того, чиновники в более чем в 62 тыс. случаев были наказаны за практику бюрократизма или формальности ради формальностей. В конце 2012 года КПК опубликовал правила из восьми пунктов о бережливости для борьбы с нежелательной практикой работы.