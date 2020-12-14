Владивосток, , 04:49 — REGNUM Во Владивостоке 13 декабря с диагнозом COVID-19 попал в госпиталь художественный руководитель Приморского краевого академического театра имени Горького, депутат Законодательного собрания Ефим Звеняцкий.

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Маэстро 73 года и он до госпитализации был в хорошей форме — в театре прошли премьерные спектакли. Приморцы 11−13 декабря смотрели постановку «Ковбой. Король. Великолепный». В театре был и худрук.

По словам коллег, никаких симптомов заболевания у Ефима Звеняцкого не было, чувствовал он себя хорошо, пишет «Восток-Медиа».

Как сообщало ИА REGNUM, в московском театре «Ленком Марка Захарова» временно отменили спектакли с участием народной артистки СССР Инны Чуриковой, сообщил 10 декабря директор театра Марк Варшавер.