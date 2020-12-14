Пекин, , 04:31 — REGNUM Власти китайской столицы города Пекина выпустили руководство о самозащите работников сферы холодовой цепи от COVID-19, сообщает 13 декабря агентство Синьхуа.

Руководство, выпущенное Пекинским центрам по контролю и профилактике инфекционных заболеваний, требует, чтобы рабочие носили лицевые маски и одноразовые перчатки при взаимодействии с замороженными продуктами питания, а также дезинфицировали свою рабочую одежду при необходимости.

Работникам, загружающим и разгружающим такие товары, рекомендуется носить защитные очки и защитные маски, если возникнет такая необходимость, а также избегать частого контакта их кожи с такими товарами.

Заместитель директора центра Пан Синхо, заявил, что новые случаи заболевания COVID-19 были зарегистрированы среди сотрудников сферы холодовой промышленности во многих местах Китая, поскольку пандемия COVID-19 продолжает бушевать за рубежом.