Пекин, , 04:26 — REGNUM Метеорологические службы Китая продлили действие желтого уровня предупреждения из-за тумана в северных и восточных провинциях страны, сообщает 12 декабря агентство Синьхуа.

Туман накроет некоторые раины провинции Хэбэй, Тяньцзинь, Шаньдун, Аньхой, Цзянсу, Чжэцзян, Хубэй и Хунань, сократив видимость до менее чем 200 метров, сообщили в Национальном метеорологическом центре Китая.

Из-за низкой видимости водителям рекомендовано соблюдать безопасную дистанцию на дорогах и следить за скоростным режимом, в то время как аэропорты, скоростные железные дороги и корабельные пристани должны предпринять все необходимые меры обеспечения транспортной безопасности.

Центр также продлил действие синего уровня погодного предупреждения для 17 провинций в связи с холодной погодой, рекомендуя жителям укрыться от ветра и сохранять тепло. В некоторых районах Внутренней Монголии, Шэньси, Хунани, Гуйчжоу и Гуанси температуры могут резко упасть на 10 градусов Цельсия в ближайшие сутки.