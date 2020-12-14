Владивосток, , 04:30 — REGNUM В Приморском крае за сутки лабораторно подтверждено 238 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровел 131 пациент, скончались пять человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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На 14 декабря с начала пандемии коронавируса в регионе зарегистрировано 25 219 носителей SARS-CoV-2, победили болезнь — 17 651 человек, умерли 292 приморца.

Напомним, губернатор Олег Кожемяко обратился к правительству РФ о выделении 97 млн рублей на борьбу с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском краев за сутки выдано 338 (днём ранее 340) положительных тестов на коронавирус, выздоровели 196 человек, два пациента — скончались.