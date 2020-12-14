Хайкоу, Китай, , 04:20 — REGNUM Всесторонние морские поисково-спасательные учения прошли у берегов города Хайкоу, столицы провинции Хайнань на юге Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Учения, в которых приняли участие восемь спасательных судов и вертолет, стали крупнейшими в своем роде в территориальных водах Китая в Южно-Китайском море, сообщили власти.

Учения, прошедшие 11 декабря, были призваны проверить интегрированные поисковые и спасательные возможности на море, включая качество проведения воздушных и подводных поисковых операций, а также операций по спасению собственности и борьбе с пожарами.

Заместитель директора Наньхайского спасательного бюро при Министерстве транспорта КНР Чжан Гуйпин заявил, что учения проверили возможности китайских профессиональных спасательных сил при экстренных ситуациях, которые в дальнейшем будут только улучшаться.

Наньхайское спасательное бюро, которое управляет семью спасательными базами на юге Китая, уже провело 271 спасательную операцию в этом году, благодаря чему удалось спасти 553 человек и 37 судов.