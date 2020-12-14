Владивосток, , 03:57 — REGNUM Более 260 грузовых автомобилей скопилось возле пункта пропуска на китайско-российской границе в Приморском крае. об этом 14 декабря сообщил журналистам представитель Дальневосточного таможенного управления.

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К утру 14 декабря на пункте пропуска «Пограничный» собралась 141 фура, за сутки добавилась одна. На контрольно-пропускном пункте «Полтавка» скопилось 124 грузовых автомобиля. На настоящее время граница со стороны Китая остаётся закрытой для грузовых транспортных средств.

Отмечается, что российские таможенники на китайско-российской границе работают в штатном режиме и приступят к оформлению грузовиков сразу же после открытия границы. С китайской стороны не было получено объяснений причин закрытия границы. Пропуск транспорта был приостановлен Китаем в одностороннем порядке 11 декабря.

Пресс-служба генконсульства России в Харбине сообщала о двух случаях заражения коронавирусом в китайских городах Дуннине и Суйфэньхэ, где расположены китайские части погранперехода.

Ранее ИА REGNUM сообщало о начале массового тестирования на коронавирус жителей двух приграничных городов в Китае.

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