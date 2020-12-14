Пекин, , 03:50 — REGNUM В общей сложности 22 543 человека в Китае попали под следствие в связи с нанесением вреда экологии и ресурсам вдоль Экономического пояса реки Янцзы за прошедшие 11 месяцев года, сообщает агентство Синьхуа.

По данным Верховной народной прокуратуры КНР, органы прокуратуры 11 регионов Китая уровня провинции, расположенных вдоль Экономического пояса реки Янцзы, одобрили арест 3335 человек, причастных к подобного рода преступлениям. Соответствующая информация представлена в белой книге, опубликованной прокуратурой.

Прокуратуры данных регионов в этом году усилили борьбу с преступлениями, наносящими ущерб окружающей среде и природным ресурсам, включая незаконную добычу полезных ископаемых, деятельность, вызывающую загрязнение окружающей среды, а также незаконную покупку, транспортировку или продажу редких или находящихся под угрозой исчезновения видов дикой природы и их побочных продуктов. Обработано было 77,36% всех дел.