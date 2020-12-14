Хабаровск, , 03:48 — REGNUM В Хабаровском краев за сутки выдано 338 (днём ранее 340) положительных тестов на коронавирус, выздоровели 196 человек, два пациента — скончались, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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Из общего числа выявленных случаев заражения — в Хабаровске — 241, в Комсомольске — 41, в Вяземском районе — 29.

Всего в крае для лечения больных COVID-19 развернуто 3318 коек, свободны — 519. В тяжёлом состоянии на аппаратах ИВЛ находится 42 пациента.

Всего получают лечение 5818 жителей Хабаровского края.

На 14 декабря зарегистрировано 28 948 носителей коронавируса, 22 950 пациентов выздоровели, 180 человек скончались.

Как сообщало ИА REGNUM, в терминале внутренних авиалиний аэропорта Хабаровска открылся пункт экспресс-диагностики на COVID-19.