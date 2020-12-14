Петропавловск-Камчатский, , 03:33 — REGNUM В Петропавловске-Камчатском из-за сильного снежного циклона власти приняли решение отменить занятия в школах в первую смену в понедельник, 14 декабря. Позже, когда стало понятно, что погода в ближайшее время не улучшится, были отменены занятия в школах и во вторую смену, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии города.

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В учреждениях допобразования занятия также пришлось отменить. Детские сады работают в обычном режиме. Власти города обратились к родителям с просьбой проследить, чтобы дети оставались дома.

Коммунальные службы Петропавловска-Камчатского работают по расчистке города от снега в усиленном режиме. Сообщается, что все транспортные направления открыты. Но власти города рекомендовали работодателям по возможности перевести сотрудников в понедельник, 14 декабря, на удалённый режим работы.

По данным «Камчатского УГМС», сильный снег пройдёт 14 декабря в Петропавловске-Камчатском, Елизовском, Усть-Большерецком, на юге Мильковского района. Ожидается метель и сильный ветер со скоростью 25−30 м/с. В некоторых районах порывы ветра будут достигать 45м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, оттепель ожидается на предстоящей неделе в регионах Центрального федерального округа, а в Приволжском федеральном округе будет наблюдаться аномальное потепление. Об этом 12 декабря сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

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