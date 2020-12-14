Кейптаун, , 03:30 — REGNUM В ЮАР на 53-м году жизни скончался Мандвуло Амброзе Дламини, премьер-министр африканского Королевства Эсватини. Об этом 14 декабря сказано в заявлении на официальной странице правительства страны в Twitter.

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Мандвуло Амброзе Дламини скончался от последствий заболевания COVID-19. О положительном результате тестирования на коронавирусную инфекцию премьер-министр Эсватини сообщил 15 ноября.

Изначально самочувствие Дламини было хорошим и он находился дома, соблюдая режим самоизоляции, но затем премьер-министр был госпитализирован в больницу соседней ЮАР, где скончался от осложнений, вызванных заболеванием.

Напомним, Дламини являлся главой правительства Эсватини с октября 2018 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало о госпитализации Дламини в больницу в ЮАР в связи с ухудшением самочувствия после заражения коронавирусом нового типа.

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