Тюмень, , 01:14 — REGNUM Музеи Тюменской области работают в связи с пандемией по предварительной записи, с разведением отдельных групп посетителей по времени и разным помещениям. Об этом сообщает региональный департамент культуры.

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Благодаря соблюдению антиковидных правил Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник до середины декабря провёл несколько мероприятий во Дворце Наместника. Это выставочный проект «Антиквариат», который знакомит гостей с работой реставраторов. Недавно состоялась литературно-музыкальная гостиная, посвящённая поэту и мыслителю XVIII века, автору «Путешествия из Петербурга в Москву» Александру Радищеву.

Для посещения музейного комплекса Тобольска нужно записаться на официальных страницах музея-заповедника в социальных сетях или на его сайте. Это позволяет контролировать число посетителей и участников мероприятий, отмечают в департаменте.