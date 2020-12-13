Вашингтон, , 23:19 — REGNUM Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний США (ЦКПЗ) одобрили и рекомендовали применение в Соединённых Штатах в чрезвычайных обстоятельствах вакцины от COVID-19 германской компанией BioNTech и её американским партнером Pfizer. Об этом говорится на странице ЦКПЗ в Twitter.

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«ЦКПЗ одобрили рекомендацию комитета по иммунизации о санкционировании первого применения вакцины от COVID-19 для людей от 16 лет и старше», — говорится в сообщении.

Отмечается, что первыми вакцинации подлежат сотрудники системы здравоохранения и пациенты учреждений длительного ухода.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило вакцину от компании Pfizer для использования в экстренных случаях.

Ранее с завода Pfizer в Каламазу (штат Мичиган) выехали первые грузовики с вакциной, которые доставят в медучреждения 500 тыс. доз.

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