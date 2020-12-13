Москва, , 23:31 — REGNUM Заявление директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга о том, что разработанная в его центре вакцина «Спутник V» сможет защищать от COVID-19 в течение примерно двух лет, вызвало реакцию в интернете. Пользователи оставили свои комментарии 13 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

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»Заявлять, что два года будет защищать, можно, когда с момента вакцинации прошло, как минимум два года, а не два месяца», — считает пользователь под псевдонимом «Серый Кепарь».

Часть пользователей оказалась несказанно рада столь длительному отрезку времени, когда отечественная вакцина позволяет избежать заражения коронавирусом. Они уверены, что данный препарат поможет Российской Федерации победить пандемию.

«Вообще крутая новость, обнадёживающая! При эффективности выше 95% ещё и такой длительный иммунитет. Это огромный успех, вне всяких сомнений. Для граждан России, по полису ОМС, бесплатно. Дело теперь только за гражданами нашей страны, ну и временем», — написал пользователь Александр Б.

Некоторые отнеслись к словам руководителя центра с недоверием.

«Мне вот что интересно — некоторые люди, переболевшие COVID в первую волну, повторно заразились им во вторую.. А тут такое смелое заявление, что вакцина эффективна 2 года!», — пишет Elena B.

Ряд комментаторов решили поделиться своими наблюдениями затем, как происходит вакцинация на территории Российской Федерации. Некоторые из них уверяют, что медики забывают про то, что необходимо исследовать участников вакцинации.

«Мой брат делал эту прививку в порядке эксперимента. После второй инъекции прошло уже больше 2 месяцев, но никто даже не поинтересовался у него, есть антитела или нет. Звонил, просил сделать ему анализ, сказали: «не положено». Но в статистику испытаний он всё-таки попал», — пишет пользователь Давид Л.

Напомним, 13 декабря директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что разработанная в его центре вакцина «Спутник V» сможет защищать от COVID-19 в течение примерно двух лет.