Москва, 13 декабря 2020, 22:48 — REGNUM Очередную колонну автобусов с беженцами, возвращающимися в свои дома с территории Армении в Нагорный Карабах, сопроводили российские миротворцы. Об этом сообщает 13 декабря пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации.
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«Автобусами из Еревана в Степанакерт сегодня доставлено 825 человек», — говорится в сообщении российского военного ведомства.
Отмечается, что в сопровождении патрулей военной полиции и российского миротворческого контингента осуществлялось движение данных автобусов.
Как передавало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что боевые действия близ двух сёл в Нагорном Карабахе прекратились после прибытия туда вечером 12 декабря российских миротворцев.
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