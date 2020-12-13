Калуга, , 22:19 — REGNUM 13 декабря в Калуге продолжилась праздничная программа, проходящая в рамках проекта «Калуга — Новогодняя столица России 2021». Яркими событиями первого дня, 12 декабря, стал парад Дедов Морозов и концерт-открытие на площади «Старый торг» с лазерным шоу.

Дед Мороз открыл резиденцию Дубровин Илья © ИА REGNUM

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Сегодня же главным мероприятием в «Новогодней столице» стало открытие резиденции Деда Мороза и новогодней елки «Встречаем Новый год» в Центральном городском парке культуры и отдыха.

ПКиО Калуги Дубровин Илья © ИА REGNUM

У входа собрались представители СМИ. Многочисленные посетители парка не задерживались и направлялись в центр парка — к новогодней ёлке и сцене.

Посетители ПКиО Дубровин Илья © ИА REGNUM

Дед Мороз не заставил себя ждать. Пунктуальная новогодняя делегация появилась у входа в парк ровно в два. Многие дети не ожидали такого шествия и тут же облепили сказочных героев.

Дед Мороз в ПКиО Дубровин Илья © ИА REGNUM Дед Мороз и дети Дубровин Илья © ИА REGNUM

Рядом с Дедом Морозом следовала его неизменная спутница — Снегурочка, а также Снеговик и Белый Медведь.

Дед Мороз осмотрел ёлку Дубровин Илья © ИА REGNUM Спутники Деда Мороза Дубровин Илья © ИА REGNUM

После осмотра ёлки сказочные герои прошли к небольшому деревянному домику, который и оказался резиденций. Организаторы выставили ограждение и строго предупредили о необходимости соблюдения санитарных требований. Однако желающих было очень много.

Очередь в резиденцию Дубровин Илья © ИА REGNUM

Дед Мороз произнес небольшую речь для детей и зашел внутрь. За ограждение пустили только пятерых детей с родителями. Всех попросили надеть маски и продезинфицировать руки. Внутрь может войти не более пяти человек.

Дед Мороз открыл резиденцию Дубровин Илья © ИА REGNUM

Дед Мороз спрашивал детей об успехах в учебе, о прилежности поведения и добрых делах. По итогам беседы маленькая Полина получила похвальную грамоту за «хорошее поведение, добрые дела и веру в чудеса».

На приеме у Деда Мороза Дубровин Илья © ИА REGNUM Вручение грамоты Дубровин Илья © ИА REGNUM

Пока юные посетители рассказывают о своих добрых делах, аниматоры развлекают детей в очереди. Рядом с резиденцией спортсмены проводят зарядку. Резиденция будет работать по выходным дням в декабре и все праздники в январе.

Игры для детей в очереди Дубровин Илья © ИА REGNUM Спорт Дубровин Илья © ИА REGNUM

Напротив резиденции расположилась сцена, на которой помощники Деда Мороза развлекают юных зрителей.

Развлекательная программа для детей Дубровин Илья © ИА REGNUM

Примерно через час после общения с детьми Дед Мороз и Снегурочка отправились к сцене, на которой прошло торжественное зажигание огней на новогодней ёлке. Лампочки загорелись не сразу, но общие усилия детей, родителей, а также сотрудников ОАО «МРСК Центра и Приволжья» не прошли даром — чудо всё же совершилось.

Главная ёлка Калуги Дубровин Илья © ИА REGNUM

Программа «Калуга — Новогодняя столица России 2021» не ограничивалась событиями в парке культуры и отдыха. Так, выходя из парка и пройдя сквер им. В. И. Ленина, можно натолкнуться на Бабу Ягу.

Баба Яга на Театральной Дубровин Илья © ИА REGNUM Гном-спаситель на Театральной Дубровин Илья © ИА REGNUM

На Театральной улице организованы различные конкурсы и игры. Здесь также разместилась ярмарка, а забавы привлекают не только детей.

Ярмарка на Театральной Дубровин Илья © ИА REGNUM Развлечения на Театральной Дубровин Илья © ИА REGNUM

С другого конца сквера им. Ленина открывается вид на площадь «Старый Торг». Здесь можно увидеть еще одну большую ёлку — она оказалась в центре внимания 12 декабря, на открытии программы.

Елка у администрации Калужской области Дубровин Илья © ИА REGNUM

Внутри Гостиного двора, напротив площади, установлена концертная площадка, ёлка, торговые палатки, а также детская площадка под названием «Нескушный городок».

Однако артисты здесь только репетируют. Они готовятся к концертно-развлекательной программе «Новогодний калейдоскоп». Это мероприятие будет проходить каждый день с 13 декабря по 8 января.

Еще одним центром притяжения жителей и гостей Калуги стала Театральная площадь. Здесь также установлена большая ёлка и организована ярмарка.

Несмотря на непростую ситуацию с распространением коронавируса, Калуга хорошо подготовилась к встрече Нового года. Кроме представленных площадок в городе открыта выставка «Новогодние украшения и подарки», резиденция Снежной Королевы, выставка современной скульптуры «Анималия — 2» и другие площадки, до которых нам предстоит еще добраться.