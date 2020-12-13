Анкара, , 21:13 — REGNUM За минувшие сутки в Турции выявили 26 919 новых случаев заражения коронавирусом. Такие данные приводит 13 декабря министерство здравоохранения страны.

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В сообщении минздрава отмечается, что общее число выявленных инфицированных SARS-CoV-2 в стране составляет 1 836 728.

Сообщается также, что за минувшие 24 часа в больницах страны скончались ещё 218 пациентов с COVID-19, общее число летальных случаев возросло до 16 417.

Напомним, днем ранее в минздраве Турции сообщали о 29 136 выявленных случаях заражения коронавирусом.

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