Москва, , 21:06 — REGNUM У пациентов с COVID-19 на 7-е — 10-е сутки наблюдается пик различных проявлений болезни. Об этом сообщил в интервью для фильма Наили Аскер-заде «Опасный Вирус. Первый год» на телеканале «Россия 1» главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

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»Есть много проявлений (болезни — прим. ИА REGNUM)», — сказал Проценко.

По его словам, у пациентов во время пика может прослеживаться воздействие SARS-CoV-2 на нервную систему, также могут наблюдаться кожные проявления.

Как передавало ИА REGNUM, 11 декабря главный внештатный специалист по анестезиологии-реаниматологии департамента здравоохранения города Москвы, главный врач ГБУЗ «ГКБ № 40 ДЗМ» Денис Проценко в ходе научно-методического форума организаторов здравоохранения с международным участием «Столичное здравоохранение: в призме глобального лидерства» заявил, что медики разделяют смерти от COVID-19 на ранние и поздние.

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