Салехард, , 21:01 — REGNUM На Ямале для сотрудников органов государственной и муниципальной власти 31 декабря 2020 года будет выходным днём. Организациям и предприятиям, где нет производства непрерывного цикла, работодателям рекомендовано также сделать последний день уходящего года выходным, сообщает региональный оперативный штаб.

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Предновогодний выходной день переносится на 19 декабря.

Отметим, что ЯНАО стал первым регионом в Уральском федеральном округе, власти которого объявили 31 декабря выходным днём. Аналогичное решение уже приняли власти 27 регионов Российской Федерации.