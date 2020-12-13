Каламазу, США, , 20:21 — REGNUM Американская фармацевтическая корпорация Pfizer начала поставки вакцины от COVID-19, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на представителя компании.

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Отмечается, что с завода Pfizer в Каламазу (штат Мичиган) выехали первые грузовики с вакциной, которые доставят в медучреждения 500 тыс. доз препарата в 145 департаментов здравоохранения и больниц на территории США.

Вакцинация социальных и медицинских работников может стартовать в США с 14 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря Управление по вопросам качества продуктов питания и медикаментов США одобрило на территории страны применение вакцины Pfizer от COVID-19.

Ранее 12 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что вакцинация жителей Соединенных Штатов против коронавирусной инфекции начнется в течение 24 часов.