Казань, , 20:19 — REGNUM В Казани на 78-м году жизни скончался заслуженный артист России Айдар Хафизов. Об этом 13 декабря сообщили в Татарском государственном академическом театре имени Галиасгара Камала.

«Сегодня… скончался заслуженный артист России, народный артист Татарстана Хафизов Айдар Садриевич, — говорится в сообщении. — … Гражданская панихида состоится завтра в 13:00 (местное время) на площади перед театром Камала».

Отмечается, что коллектив театра уже выразил глубокие соболезнования родным и близким артиста.

Айдар Хафизов, который окончил Казанское театральное училище, играл на сцене Татарского государственного академического театра имени Г. Камала с 1978 года.

Как передавало ИА REGNUM, 12 декабря в Москве скончался советский и российский актёр театра и кино, Народный артист РСФСР, театральный режиссёр, поэт и писатель Валентин Гафт.

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