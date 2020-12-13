13 декабря 2020 | Время чтения 3 мин

Владимир Станулевич, , 21:14 — REGNUM Уже писал в ИА REGNUM, что во время поездки в Холмогорский район Архангельской области на место Николо-Чухченемского монастыря, основанного в XIV веке, в обрыве у фундамента снесенного собора обнаружил подкоп, ведущий в сторону исторического некрополя. На склоне обрыва валялись человеческие кости, остатки одежды и могильных плит. Все признаки «работы» гробокопателей по поиску нательных крестиков и ценностей были налицо. На «блошином» рынке в московском Измайлово продаются целые чугунки «могильных» крестиков.

На месте Николо-Чухченемского монастыря XIV века поставлен памятный крест и часовня Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Фотографии подкопа и костей были переданы настоятелю Луковецкого прихода, куда входит Чухчерема, иерею Алексею Шумилину. Священник написал заявления в администрацию МО «Холмогорский муниципальный район» и районную холмогорскую прокуратуру.

Из администрации Холмогорского района в адрес священника поступили разъяснения, датированные 16.11.2020 года: «Отношения, связанные с погребением умерших, регулируются положениями ФЗ от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».

Человеческие кости на склоне обрыва Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Ответственность за надругательство над телами умерших либо уничтожение, повреждение или осквернение мест захоронения, надмогильных сооружений или кладбищенских зданий, предназначенных для церемоний в связи с погребением умерших или их поминовением, предусмотрена статьей 245 УК РФ.

Если Вы стали очевидцем или свидетелем совершения вандализма на месте захоронения (на кладбищах, в крематориях и так далее), то обязательно сообщите о данных фактах в правоохранительные органы. Оперативность по этой категории дел является одним из ключевых факторов, влияющих на раскрываемость. Глава МО — Н. В. Большакова».

Пришел ответ и из ОМВД России по Холмогорскому району, датированный 23 ноября 2020 года за номером 10 683, в котором сказано, что «в д. Тарасово МО «Луковецкое» Холмогорского района, на краю старинного заброшенного кладбища со стороны реки Северная Двина, был обнаружен подкоп и рядом с ним человеческие кости, в ОМВД России по Холмогорскому району проводилась проверка… в результате которой событие какого-либо правонарушения выявлено не было, материалы проверки списаны в номенклатурное дело. Заместитель начальника — начальник полиции О. В. Кочуров». В письме содержалось приглашение священнику ознакомиться с материалами проверки.

Подкоп в обрыве Северной Двины в сторону исторического некрополя Николо-Чухченемского монастыря XIV века Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Иерей Алексей Шумилин сообщил, что местные жители ничего не видели и подозревают дачников, среди которых много неизвестных. Большего выяснить не удалось.

В Архангельской области десятки, если не сотни заброшенных церквей, рядом с которыми исторические некрополи. Большинство из них разорены еще в годы советской власти, когда вскрытие исторических и святых захоронений было государственной политикой. Но есть и современные «гробокопатели», иначе откуда в Измайлово чугунки с крестиками? Выявить свежие раскопы, опросить местных жителей, сообщить в СМИ, что делать, если обнаружены «гробокопатели», — необходимая профилактическая работа правоохранителей.

Поэтому архангельское отделение Императорского православного Палестинского общества направило письмо в Архангельскую областную прокуратуру, что «нет оснований предполагать, что проверка ОМВД по Холмогорскому району проведена ненадлежащим образом, но в связи с запущенностью вопроса, просим Вас провести проверку исторических кладбищ, в том числе заброшенных и не состоящих на учете как памятники истории и культуры, но подпадающих под действие закона «О погребении и похоронном деле». В 2015 году Архангельская областная прокуратура настолько тщательно проверила состояние памятников истории и культуры, находящихся на территории региона, что ее доклад цитировали по всей России — и он внес большой вклад в охрану памятников прошлого Русского Севера.

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