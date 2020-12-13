Донецк, , 19:47 — REGNUM За истекшие сутки в Донецкой Народной Республике (ДНР) был выявлен 124 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает 13 декабря министерство здравоохранения ДНР.

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«За 12 декабря проведено 249 исследований, из них выявлено 95 случаев заражения (SARS-CoV-2) и у 29 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в республике достигло 12 525.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в ДНР выявили более 200 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

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