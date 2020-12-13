Вашингтон, , 19:05 — REGNUM Власти Соединённых Штатов планируют вакцинировать от COVID-19 100 млн человек в первом квартале 2021 года, заявил иммунолог Монсеф Слауи в эфире телеканала Fox News.

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«Мы намерены провести вакцинацию 100 млн человек к завершению первого квартала 2021 года», — сказал он.

Иммунолог также отметил, что власти страны планируют предоставить нуждающимся 40 млн доз препарата в до конца декабря и 50−80 млн доз в январе 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило вакцину от компании Pfizer для использования в экстренных случаях.

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