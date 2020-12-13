Элиста, , 18:26 — REGNUM В Республике Калмыкия за истекшие двое суток зарегистрировано три летальных исхода среди пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы республики 13 декабря.

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С начала пандемии в Калмыкии от COVID-19 скончались 169 пациентов.

ИА REGNUM сообщало, что в регионе за весь период пандемии зарегистрировано более 13 тыс. случаев заражения коронавирусом, выздоровели 10,5 тыс. пациентов.

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