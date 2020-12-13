Элиста, , 18:22 — REGNUM В Республике Калмыкия за истекшие двое суток положительный результат теста на коронавирус получили 206 человек, в том числе за последние сутки — 109 человек. За весь период пандемии зарегистрировано 13 тыс. 19 случаев заражения, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы республики 13 декабря.

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В настоящее время лечение в ковидных стационарах получают 747 пациентов, состояние 18 из них врачи оценивают как тяжёлое. 53 жителя республики находятся в Верхнеяшкульском госпитале для долечивания. На самоизоляции остаются 4 тыс. 335 человек.

С начала пандемии в Калмыкии выписаны с выздоровлением 10 тыс. 552 пациента. Жертвами COVID-19 стали 169 жителей республики.

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