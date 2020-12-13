Москва, , 18:17 — REGNUM Пациенты с хроническими неинфекционными заболеваниями, перенесшие COVID-19, нуждаются в медицинском наблюдении, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

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«Пациенты, имеющие хронические неинфекционные заболевания, особенно получающие длительную лекарственную терапию, требуют наблюдения медицинского персонала и той поддерживающей терапии, которую они получали», — сказал Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».

Министр уточнил, что в ряде ситуаций требуется корректировка терапии. В период реабилитации именно коррекция свойств крови является важным этапом в поддерживающей терапии, добавил он.

Как сообщалоИА REGNUM, самого первого пациента, заразившегося SARS-CoV-2 и с которого началось распространение инфекции, удалось выявить в Российской Федерации. Об этом в воскресенье, 13 декабря, в интервью для фильмаНаили Аскер-заде«Опасный Вирус. Первый год» на телеканале «Россия 1» сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.