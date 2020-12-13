Минск, , 17:53 — REGNUM 13 декабря в Минске и других городах Белоруссии в ходе протестных митингов были задержаны дестяки человек. Об этом сообщается на сайте правозащитной организации «Весна».

По информации правозащитников, всего на территории страны сотрудники правоохранительных органов задержали 127 человек, которые не согласны с итогами президентских выборов в Белоруссии.

Ранее сообщалось о задержании в стране более 80 митингующих.

Как передавало ИА REGNUM, очередные акции протеста, организованные оппозиционными силами, проходят в Минске и других городах Белоруссии 13 декабря.

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