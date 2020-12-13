Москва, , 17:39 — REGNUM Соболезнования родным и близким народного артиста России Евгения Хорошевцева, который умер 13 декабря в Москве, выразил президент страны Владимир Путин. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Путин выразил соболезнования в связи с кончиной народного артиста России Евгения Хорошевцева», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, народный артист РФ, «голос Кремля» Евгений Хорошевцев скончался на 77-м году жизни в Москве 13 декабря.

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