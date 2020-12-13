Москва, , 17:22 — REGNUM Народному артисту Евгению Хорошевцеву, скончавшемуся 13 декабря в возрасте 76 лет, могут установить памятную доску в Москве. Об этом сообщил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов в интервью ТАСС.

«Я знал его (Евгения Хорошевцева — прим. ИА REGNUM) практически с детства, — сказал Герасимов. — … Он был замечательным звукорежиссером, хорошим человеком».

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям добавил, что если предложение установить мемориальную табличку в столице поступит в Московскую городскую думу то, «конечно, такое предложение рассмотрим».

Как передавало ИА REGNUM, народный артист России Евгений Хорошевцев, который много лет был протокольным комментатором в Кремле, скончался в возрасте 76 лет в Москве 13 декабря.

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