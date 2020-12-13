Екатеринбург, , 18:14 — REGNUM В Екатеринбурге 13 декабря простились с митрополитом Кириллом и приветствовали нового — епископа Евгения. Богослужение прошло 13 декабря в Храме-на-Крови.

Митрополит Кирилл и епископ Евгений Алексей Колчин © ИА REGNUM

Служба состоялась при большой стечении верующих. В храме были также губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и мэр Екатеринбурга Александр Высокинский. Митрополит пожелал епископу долгого и благодатного служения на уральской земле. Также он поблагодарил Куйвашева и отметил, что за последние годы «мы сдружились все». Губернатор ответил словами благодарности и выразил уверенность в том, что Кирилл будет трудиться на новом месте столь же плодотворно «на благо нашей православной веры».

Также он поздравил епископа Евгения с назначением на пост главы митрополии, пожелал успехов выразил надежду на то, что у него всё получится.

Как сообщало ИА REGNUM, Кирилл назначен митрополитом в Казань. На его место во главе Екатеринбургской митрополии определён епископ Евгений.