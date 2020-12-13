Москва, , 17:07 — REGNUM В Нагорном Карабахе соблюдается режим прекращения огня. Об этом в воскресенье, 13 декабря, говорится в обнародованном на сайте Минобороны России бюллетене.

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«Режим прекращения (в Нагорном Карабахе — прим. ИА REGNUM) огня соблюдается по всей линии соприкосновения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что круглосуточный контроль за соблюдением режима прекращения огня и мониторинг обстановки ведется российскими миротворцами на 23 наблюдательных постах.

Как передавало ИА REGNUM, 13 декабря в минобороны Азербайджана сообщили, что в период с 26 ноября под поселком Гадрут в Карабахе в результате действий «некоторых вооруженных формирований» погибли четверо военных Азербайджана.

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