Москва, , 16:57 — REGNUM Самого первого пациента, заразившегося SARS-CoV-2 и с которого началось распространение инфекции, удалось выявить в Российской Федерации. Об этом в воскресенье, 13 декабря, в интервью для фильма Наили Аскер-заде «Опасный Вирус. Первый год» на телеканале «Россия 1» сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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По ее словам, 1 марта текущего года на территории страны был установлен так называемый «нулевой пациент» с SARS-CoV-2. При этом Попова добавила, что сотый случай заражения коронавирусом в РФ был выявлен уже к 17 марта.

«Да, конечно, — сказала Попова. — Мы знаем (пациента, с которого началось распространение коронавируса в России — прим. ИА REGNUM)».

Также глава Роспотребнадзора отметила, что три завезенных из Китая случая заражения коронавирусом стали первыми выявленными носителями SARS-CoV-2, однако тогда удалось не допустить распространения инфекции.

Как передавало ИА REGNUM, 13 декабря федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что за минувшие сутки в РФ было выявлено более 28 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2.

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