Москва, , 16:22 — REGNUM Два десятка авиарейсов отменено и задержано в аэропортах Москвы. Об этом в воскресенье, 13 декабря, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Так, по состоянию на 16:20 мск в аэропорту «Домодедово» задержано десять рейсов, еще один отменен, в аэропорту «Шереметьево» задержано два рейса, еще три отменено; в аэропорту «Внуково» задержано три рейса, еще один отменен.

Причины задержки и отмены авиарейсов в аэропортах Москвы не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, 8 декабря научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в ходе онлайн-конференции заявил, что до середины следующей недели в столице России не ожидается резких и сильных снегопадов.