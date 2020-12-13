Архангельск, , 15:55 — REGNUM За последние сутки в Архангельской области списки заболевших COVID-19 пополнили 403 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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Лидер по суточному приросту — Архангельск, где заболели 99 человек. На втором месте — Северодвинск (+68), на третьем — Котласский район (+51). На лечении с COVID-19 находятся 7 525 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области, по последним данным от COVID-19 скончались 433 человека. Всего с начала пандемии умерли 666 человек, у которых был выявлен кронавирус.