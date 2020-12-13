Москва, , 15:53 — REGNUM У скончавшегося в возрасте 76 лет народного артиста России, официального «голоса» Кремля Евгений Хорошевцева было диагностировано заражение коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сегодня, 13 декабря, сообщает телеграм-канал Mash.

Сообщается, что у Хорошевцева была диагностирована коронавирусная инфекция. Его состояние оценивалось как «средней тяжести», народного артиста оставили лечиться дома. Заражение коронавирусом у Хорошевцева было диагностировано 29 ноября.

Напомним, что Хорошевцев 20 лет был протокольным комментатором всех мероприятий в Кремле с участием президентов России, также именно он комментировал парады Победы на Красной площади.

Соболезнования в связи с кончиной Хорошевцева выразил президент России Владимир Путин.

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